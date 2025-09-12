Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada local de Morena Katalyna Méndez Cepeda anunció ante la diputación permanente la presentación de una denuncia por violencia política en razón de género en contra del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Muñoz Cano.

Lo anterior, dijo, en base a las expresiones emitidas en una entrevista difundida el pasado 4 de septiembre en medios de comunicación, calificándola como «la niña que está en el Congreso».

Ante sus compañeros, integrantes de la representación popular que funge durante el receso en el Congreso del Estado, la legisladora señaló que no dejará pasar por alto los comentarios del dirigente, subrayando que este tipo de expresiones constituyen una forma de violencia y machismo, que buscan demeritar la capacidad de las mujeres en la vida pública.

“No soy ninguna niña que anda corriendo por los pasillos de este Congreso; soy una mujer, madre de familia, y estoy aquí trabajando como diputada local gracias a casi 50 mil personas que votaron por mí en la elección pasada”, expresó.

La diputada enfatizó que su postura responde a la responsabilidad y el compromiso por visibilizar y denunciar este tipo de conductas.

“Miles de mujeres somos víctimas todos los días de micro violencias en el trabajo, en la casa y en la calle. Como lo dijo nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ‘sólo lo que se nombra, existe’, por eso ninguna mujer debemos dejar pasar esto por alto”.

Asimismo, recordó que el respeto a las mujeres trasciende los partidos políticos y debe ser un compromiso común en todas las fuerzas representadas en el Congreso de Tamaulipas.

“Dudo mucho que, si yo fuese un diputado hombre de 30 años, el señor Muñoz se refiriera a mí como ‘un niño’. Esto es un comentario sexista y así debe nombrarse”.

Finalmente, la legisladora Katalyna Méndez anunció la presentación de una denuncia formal ante el Instituto Electoral de Tamaulipas contra Manuel Muñoz Cano y aseguró que continuará defendiendo el derecho de todas las tamaulipecas a vivir libres de violencia política y de género.