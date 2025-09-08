Por Agencias

Buenos Aires, Argentina.- El opositor partido peronista de Argentina triunfó este domingo en las elecciones legislativas de la poderosa provincia de Buenos Aires, y dejó al partido del gobierno central en un lejano segundo lugar, se reportó por escrutinio oficial provisorio.

El gobernador de centroizquierda, Axel Kicillof, logró doblegar la estrategia nacionalizada que instrumentó el presidente libertario Javier Milei, quien se ilusiona con los comicios nacionales de medio término programados para fin de octubre.

Con base en los cómputos provisorios, el peronismo alcanza un 46.8 por ciento de los votos en toda la provincia en base al frente ‘Fuerza Patria’, contra un 33.8 por ciento de la oficialista ‘La Libertad Avanza’ contabilizado el 82.2 por ciento de los votos. (Reuters).