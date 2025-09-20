Por Agencias

Ciudad de México. El ex futbolista brasileño Dani Alves tendrá que pagar una indemnización a los Pumas de la UNAM, club al que llegó en 2022 y en el que sólo disputó 13 partidos tras ser acusado de agresión sexual, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió un fallo a favor del equipo mexicano en el marco de una disputa contractual entre ambas partes.

“El TAS resolvió a favor del club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución”, informó el conjunto auriazul en un comunicado de prensa.

Asimismo, indicó que desde el pasado primero de septiembre de este año había sido notificado del laudo arbitral emitido por el TAS.

El pasado 20 de enero de 2023, mientras era jugador de Pumas, Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por haber asaltado sexualmente a una mujer en un club nocturno de Barcelona en diciembre de 2022.

Ante tal situación, el conjunto universitario tomó la decisión de rescindir con causa justificada su contrato laboral a partir del 23 de enero de 2023.

Tras permanecer 14 meses en prisión (hasta marzo de 2024), el otrora integrante del Barcelona y de la selección brasileña fue liberado luego de pagar una fianza de un millón de euros (1.2 millones de dólares en aquel entonces) y quedó en espera de su apelación.

Finalmente, en marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió al futbolista del delito de agresión sexual.

Tras darse a conocer la noticia, Pumas demandó por tres millones de dólares a Alves por incumplimiento de contrato, toda vez que el también ex jugador del PSG pidió un permiso para ir al funeral de su suegra en Barcelona cuando en realidad tenía una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual, por lo que no regresó a México.

En una primera instancia, la FIFA le dio la razón al conjunto felino; sin embargo, el caso escaló al TAS luego de que el defensa brasileño contrademandó a Pumas por casi dos millones de dólares por daño moral, difamación y término unilateral de su contrato. (La Jornada).