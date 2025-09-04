incorporación de dos perros adiestrados, los que gracias a su olfato especializado podrán detectar larvas en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos antes de que sean visibles al ojo humano.

Los perros, parte de la Generación 73 del Centro de Adiestramiento Canino (CEACAN), serán asignados a la frontera sur de Tamaulipas, punto clave por donde ingresa el ganado en tránsito hacia el norte.

“Ya tenemos el recurso, el programa está en marcha y estamos seleccionando a las personas que formarán binomios con los perros”, explicó Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural.

Aunque el despliegue oficial comenzará en enero de 2026, el proceso de capacitación ya está en curso. “Los manejadores deben estar al ciento por ciento con los animales. Mientras tanto, aterrizamos el recurso y afinamos la logística”, añadió el funcionario.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo nacional encabezado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que recientemente incorporó 14 nuevas unidades caninas para reforzar la inspección agroalimentaria en México y Centroamérica.

Los perros fueron seleccionados por su edad, raza y capacidad olfativa, y serán clave para aplicar tratamientos larvicidas y desparasitantes de forma oportuna.

“Nos ofrecieron ejemplares con las características ideales, y decidimos adquirirlos directamente en México”, detalló Varela Flores.

Con esta medida, Tamaulipas busca adelantarse a la amenaza del gusano barrenador, una plaga que puede comprometer la sanidad del hato ganadero y afectar la exportación. La vigilancia ya no dependerá solo del ojo experto, sino que ahora también se confía en el instinto entrenado de dos guardianes de cuatro patas.