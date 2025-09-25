Por Agencias

Ciudad de México.- El contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia, no podrá tener acceso a las copias de la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos al presuntamente encabezar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal.

Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, negó ordenar a Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el penal del Altiplano, entregar al marino dichos documentos debido a que no ha comparecido ante la impartidora de justicia.

Advirtió que otra de las causas es porque la orden de aprehensión reclamada “inmiscuye a otras personas diversas al aquí justiciable, por lo que opera la reserva o confidencialidad de dicha información, al no ser concerniente únicamente al quejoso; pues de lo contrario se le permitiría tener acceso a constancias que tienen el carácter de reservadas, con lo cual se contravendrían disposiciones de orden público, respecto a las cuales su difusión podría afectar la investigación de los hechos con apariencia de delito”.

Aparte de la orden de captura, Farías Laguna también pidió tener acceso a las pruebas aportadas por la jueza Hidalgo Pérez, sin embargo, Carlos Ávalos señaló que “si lo estima necesario podrá consultar dicha información en la sede de este Juzgado de Distrito, en día y horario hábil, a efecto que manifieste lo que a su interés convenga; siempre y cuando acredite ante este órgano jurisdiccional que compareció ante la autoridad del proceso que se sigue en su contra”.

Por este caso, hace dos semanas el juez federal Mario Martínez Elizondo vinculó a proceso a nueve integrantes de la Secretaría de Marina, entre ellos a Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del contralmirante Fernando ‘N’ y varios civiles detenidos y en prisión preventiva por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de diésel procedente de Estados Unidos. (César Arellano García/La Jornada/Foto Sedena).