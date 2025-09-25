Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Sí, así como lo lees. Si vives en una colonia donde el agua llega por horas, por días o simplemente no llega, y aun así te siguen cobrando, puedes presentar una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET).

El organismo informó que este año se emitieron dos recomendaciones por desabasto de agua e indicó que actualmente se encuentran activas dos quejas por el mismo motivo, una de un usuario de Victoria y la otra de Reynosa.

La ley reconoce que el acceso al agua es un derecho humano. Y cuando ese derecho se vulnera, por omisión, negligencia o abuso, cualquier persona puede denunciarlo.

“Toda persona física o moral que tenga conocimiento sobre violaciones a derechos humanos está legitimada para presentar quejas ante la comisión y aportar los medios probatorios que tenga a su alcance”, explicó la primera visitadora general de la CODHET, María Guadalupe Riegas Ortiz.

La queja puede presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Comisión, o incluso por medios electrónicos en casos urgentes.

Lo que se necesita para hacerlo:

– Tu nombre y domicilio

– Identificar a la autoridad responsable (en este caso, Comapa)

– Describir los hechos: desabasto, cobros injustos, falta de respuesta

– Y si tienes pruebas, como recibos, fotos o reportes, mejor aún

La CODHET te orienta y te acompaña. No necesitas abogado, ni trámites complicados. Solo la decisión de alzar la voz.

El hartazgo ciudadano ya es evidente, porque mientras el municipio de Victoria presume amplia cobertura y abasto superior al 90 por ciento, hay colonias que llevan más de un año sin agua, y aun así reciben recibos de cobro puntuales.

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN ESTE 2025

1.- Por advertir violaciones al derecho humano de acceso al agua que cumpla con la calidad que establecen los ordenamientos jurídicos, este Organismo emite la Recomendación 1/2025 dirigida a las autoridades de COMAPA Victoria, para la implementación de un plan estratégico que cumpla y garantice el ejercicio pleno de dicho derecho.

2.- Por la vulneración al derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, se emite la Recomendación 02/2025 dirigida a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de ciudad Victoria, Tamaulipas, así como al presidente municipal en su calidad de presidente del Consejo de Administración de dicho organismo público, recomendando adopten las medidas necesarias para que se impulsen políticas públicas, a fin de corregir y solucionar la falta continua de abastecimiento del vital líquido en favor de la parte quejosa y en general de los habitantes de la colonia Simón Torres.

Puedes consultar su contenido en la siguiente liga: http://codhet.org.mx/…/Recomendaciones/2025/Reco1-2025.pdf.