Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de la política energética estatal, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, señaló que se promueve el reconocimiento de los yacimientos de baja permeabilidad y porosidad, para que su debate, estudio y explotación forme parte de la política energética federal, con el fin de sentar bases para su desarrollo responsable en beneficio de Tamaulipas y de todo México.

Comentó, que actualmente México importa más del 70% del gas natural que consume, mientras que el 57% de los recursos prospectivos nacionales se encuentran en yacimientos de baja permeabilidad.

En este contexto, destacan las cuencas de Burgos, con el 17%, y Tampico-Misantla, con el 61% de dichos recursos, sumando un total de 49.7 MMMbpce y ambas con presencia en Tamaulipas, lo que posiciona al estado como un punto estratégico para el futuro energético nacional.

De acuerdo con la empresa LUKOIL (2025), citada por SLB, el aprovechamiento de este tipo de yacimientos en México requeriría la perforación de cerca de 28 mil pozos y una inversión estimada en 308 mil millones de dólares, distribuida en las etapas de exploración, proyectos piloto, desarrollo acelerado y producción estable.

Con visión estratégica, Ángel Jiménez señala que Tamaulipas impulsa el diálogo entre autoridades, industria, academia y sociedad para construir una política pública sólida que garantice seguridad energética, bienestar social y atracción de inversiones.

Estos temas se debatirán en el Congreso Internacional de Energía, del 22 al 24 de noviembre en la Expo Tampico, donde se continuará el análisis de estos y otros asuntos clave para el desarrollo energético.