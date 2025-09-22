Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- Una persona fue sorprendida cuando compraba cerveza en una tienda Oxxo, ubicada en el fraccionamiento 18 de marzo, de Ciudad Madero, a donde llegó en una camioneta del Gobierno Municipal de Tampico.

Los hechos ocurrieron a las 23:05 horas del pasado viernes, fuera del horario de servicio, y fue presenciado por vecinos del sector.

El conductor bajó del vehículo, entró a la tienda, y salió con un six-pack en una mano y un bote de cerveza en la otra, a la que dio sorbos. En tanto, una mujer lo esperaba en la unidad.

La pareja viajaba en una camioneta Chevrolet Tornado, placas WP 22984, número económico 095, asignada a la Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal. A un costado tenía rotulada la frase “Tampico te cuida”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas estatal, disponible en la red, no se han pagado los derechos vehiculares de esta unidad desde 2018, a pesar de formar parte de la administración pública, y enfrenta un adeudo de 28 mil 742 pesos.

Otro incidente con una unidad municipal ocurrió también el viernes 19, pero al mediodía, cuando una camioneta Chevrolet Silverado, perteneciente a la Secretaría de Obras Púbicas, bajó la pendiente de la calle Sor Juana Inés y chocó con tres autos estacionados.

Al volante no iba un empleado de Obras Públicas sino Humberto Cruz, quien trabaja como asistente del regidor Edgar Treviño, de Movimiento Ciudadano.

En redes sociales repudiaron al regidor por utilizar una unidad destinada a servir a los ciudadanos e, igualmente, condenaron al municipio por prestarle un vehículo de Obras Públicas al edil, en una acción que puede considerarse desvío de recursos.

En su primer informe, el pasado 13 de septiembre, la alcaldesa Mónica Villarreal dijo que su administración logró eficientar los recursos gracias a un “Gobierno Austero, Innovador y Cercano”.