Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria para Crispín “B”, por los delitos de delincuencia organizada (contra la salud), portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

De acuerdo con el comunicado 615, en abril de 2022 se le cumplimentó orden de aprehensión por reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 “CPS-COAHUILA”, en Ramos Arizpe, Coahuila, toda vez que esta persona se encontraba interna por otra causa penal. Se le relaciona con una organización criminal dedicada a cometer delitos contra la salud.

Posteriormente, tras diversos procedimientos, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó las pruebas para obtener del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas con residencia en Matamoros, sentencia condenatoria de 29 años de prisión.