Por Redacción

Padilla, Tamaulipas.- Debido a la humedad en el pavimento, un vehículo derrapó fuera de la cinta asfáltica cuando circulaba sobre el kilómetro 74 de la Carretera Federal 101.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Vicente Guerrero Norte acudió al lugar de los hechos para brindar seguridad y coadyuvar con las instituciones encargadas de las maniobras de auxilio y movilización.

Las autoridades no consignaron si hubo lesionados en el accidente.