Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso el proyecto que propone modificar diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) en el que se incluyen cambios para más de mil productos.

El objetivo es aumentar el gravamen a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, entre otras, explicó la Consejería Jurídica de Presidencia en su exposición de motivas.

De acuerdo con el documento que llegó esta tarde a la Cámara de Diputados para su discusión en el marco de la miscelánea fiscal que acompaña el paquete económico 2026, el objetivo es impulsar el Plan México e impulsar el mercado interno.

«Durante años, la economía nacional se integró a cadenas globales de valor bajo esquemas que favorecieron la importación de insumos lo que provocó la pérdida de ramas productivas esenciales y una creciente vulnerabilidad frente a choques externos. La apertura comercial, si bien amplió los mercados, no siempre se tradujo en una mayor capacidad tecnológica ni en un incremento del contenido nacional en nuestras exportaciones. Con esta propuesta, inspirada en el Plan México, se corregirá esta tendencia y se fortalecerá la industria nacional dado el contexto comercial internacional y la reconfiguración global», se lee en el documento.

“La presente iniciativa es acorde con el derecho internacional, toda vez que la importación de mercancías originarias de los países con los que México tiene celebrado un tratado en materia comercial, de cubrir los requisitos establecidos en los mismos, se realizará bajo el trato arancelario preferencial de mercancías originarias previsto en el instrumento internacional que corresponda”, apunta.

Horas antes, funcionarios de Hacienda apuntaron que la medida tiene el objetivo de proteger las industrias mexicanas, entre ellas la automotriz y la manufacturera. El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, detalló que el proyecto incluiría la modificación a más de mil 400 fracciones arancelarias y tendrá un impacto recaudatorio de alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales.

El año pasado la Ley de Ingresos de la Federación apuntó que la recaudación por impuestos al comercio exterior alcanzaría 151 mil 789.7 millones de pesos. Este año se estiman 254 mil 756.8 millones de pesos, al menos 70 por ciento de este incremento se debe a la ampliación de aranceles para países con los que México no tiene acuerdo comercial. (Dora Villanueva/La Jornada).