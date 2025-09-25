Por Agencias

Durango.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango localizaron un tractocamión abandonado con 118 migrantes en el interior de la caja de la unidad.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de San Marcos, municipio de Santa Clara, en la zona del semidesierto, donde los pobladores escucharon gritos de auxilio provenientes del interior del vehículo.

Fueron los vecinos de la comunidad quienes alertaron a las autoridades sobre el camión abandonado.

En primera instancia acudieron elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil de Miguel Auza, Zacatecas, debido a la cercanía con aquel estado; posteriormente, se sumaron agentes de la Policía Estatal de Durango.

Al confirmar que se trataba de migrantes abandonados, se notificó al Instituto Nacional de Migración (INM) para el inicio de los protocolos correspondientes.

Los 118 migrantes fueron trasladados al salón ejidal del poblado, donde recibieron agua, alimentos, ropa y atención médica por parte de paramédicos y personal de apoyo.

De acuerdo con las autoridades, las personas buscaban llegar al norte del país. El caso quedó bajo custodia del INM, en coordinación con corporaciones de seguridad estatales y federales. (Saúl Maldonado/La Jornada).