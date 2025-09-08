Por Agencias

Puebla.- Luego de 24 horas de un operativo desplegado por tierra y aire para localizar a 11 hombres desaparecidos en Amozoc, tras acudir a una supuesta oferta laboral, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), informó este domingo la detención de 11 personas, así como el decomiso de inmuebles, drogas y seis armas de fuego, entre ellas tres rifles tipo AR-15.

De acuerdo con la dependencia, estas aprehensiones e incautaciones podrían conducir a la pronta localización de los 11 hombres desaparecidos entre el 10 y 11 de agosto, quienes, según relataron sus familiares, salieron de sus hogares a una cita laboral.

Según los informes oficiales, en el operativo participaron cerca de 200 integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Seguridad Pública (SSP), así como integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Amozoc.

En la colonia La Concepción donde las autoridades concretaron la detención de diez personas. Entre ellas se encuentran ocho hombres identificados como Jan Carlos N, José Bryan N, Luis Ángel N, Christian N, Karen N, Jovany Jesús N, Diego Jesús N, Eduardo N y Miguel Sebastián N; además de dos mujeres identificadas como Liliana N y Karen N, por el delito de narcomenudeo en su modalidad de suministro.

En el inmueble donde fueron aprehendidos se localizaron paquetes con presunta droga cristal, así como otros indicios relevantes para la investigación ministerial.

En la colonia Los Pinos, también en Amozoc, fue intervenido otro inmueble donde se capturó en flagrancia a un hombre identificado como Felipe N, señalado por la portación de un arma de fuego y su presunta participación en actividades de narcomenudeo.

Un hallazgo clave para las autoridades fue el de una camioneta Toyota Hilux blanca, aparentemente abandonada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán. En su interior se localizaron tres rifles AR-15, tres pistolas Glock calibre 9 milímetros y cartuchos útiles.

El operativo que se extendió desde la mañana del sábado y continúa hasta el cierre de la edición, incluye un helicóptero, 42 vehículos oficiales, dos blindados y drones que fueron desplegados tanto en zonas urbanas como rurales de Amozoc, además de las principales carreteras que conectan al municipio, entre ellas la federal a Tehuacán y la autopista México-Puebla.

Hacia las 18 horas del sábado, un grupo de policías estatales junto con integrantes del Ejército Mexicano, reforzaron la vigilancia en la zona de la ex Hacienda Concepción Capulac, donde se vio por última vez a Sergio Arturo Colula Hilario, de 21 años, la tarde del 11 de agosto.

Los familiares de las víctimas explicaron que sólo tres jóvenes fueron reportados como desaparecidos de manera formal en los primeros días posteriores al 10 y 11 de agosto, entre ellos el menor de 17 años, César Eduardo González Alvarado, quien cuenta con una Alerta Amber activa.

Por su parte, la FGE indicó que el resto de los hombres fueron denunciados oficialmente como desaparecidos en los últimos tres días. No obstante, las familias precisaron que ya habían reportado su ausencia por otros medios con anterioridad, lo que permitió vincular los casos de al menos 11 personas.

Al cierre de esta edición, también se confirmó la desaparición de Ángeles del Carmen Gutiérrez Macedo, de 35 años, quien fue vista por última vez el 10 de agosto en el barrio de San Antonio, Amozoc.

De acuerdo con la denuncia, la mujer vestía ropa negra, al igual que los hombres desaparecidos, quienes presentaban las mismas características de vestimenta. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han establecido si su caso guarda relación con el de los demás jóvenes. (Issaí Pérez Guarneros/La Jornada).