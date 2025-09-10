Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado informó que en un operativo conjunto, agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y de la Guardia Estatal, detuvieron en el municipio de Tula a ocho personas integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

Derivado de trabajos de inteligencia y de la estrecha colaboración entre autoridades federales y estatales, se aseguró un inmueble en el que fueron detenidos Jesús Iván “V”, Josué Orlando “M”, Juan Manuel “G”, Sergio Pablo “M”, José Luis “H”, José Luis “P”, Ángel Daniel “V” y Juan Antonio “H”.

Durante la acción también se aseguraron armas largas y cortas, cargadores, equipo táctico y 3 vehículos, logrando con ello la desarticulación de una de las células de este grupo criminal en la región.

Los detenidos y los elementos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Este resultado es muestra del compromiso de las instituciones de seguridad y justicia de Tamaulipas para fortalecer el Estado de Derecho, combatir frontalmente a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de las familias tamaulipecas, indicó la autoridad.

“El Gobierno del Estado de Tamaulipas continuará trabajando en estrecha coordinación con las fuerzas armadas y de seguridad pública, manteniendo acciones firmes y permanentes para salvaguardar la seguridad de las familias tamaulipecas”, señaló la instancia en su versión oficial.