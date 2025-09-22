Por Redacción

Tula, Tamaulipas.- Debido a la presencia de una persona atropellada sin aparentes signos vitales a la altura del kilómetro 04 de la Carretera Federal 101 la circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Tula acudió para brindar seguridad a elementos de la Policía Investigadora y de Protección Civil.

A estas horas de la noche dichas autoridades aún se encuentran realizando las diligencias correspondientes.