Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, derivado de casos reportados en la zona sur por distintas denuncias, el personal de la Unidad de Manejo de Crisis y Negociación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) llevó a cabo acciones de proximidad y prevención.

El personal de la UECS se presentó en las instalaciones de hoteles de la Zona Sur del estado; donde brindó asesoría especializada y ofreció una plática informativa al personal administrativo y de seguridad, con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante posibles situaciones de riesgo, así como la importancia de crear una cultura de la denuncia.

Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con la seguridad y protección de la ciudadanía, promoviendo la prevención del delito y la participación de los distintos sectores en la protección de la integridad de las y los tamaulipecos, indicó la dependencia en una versión oficial.