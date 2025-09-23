Por Agencias

Ciudad de México.- El gabinete de seguridad del Gobierno de México informó este lunes que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, todas las instituciones de seguridad federal investigarán, en coordinación con las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, los homicidios de dos artistas colombianos hallados sin vida en la entidad mexiquense, hecho que motivó una condena por parte del presidente colombiano Gustavo Petro.

Los músicos Bayron Sánchez Salazar conocido como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos en México desde el pasado 16 de septiembre.

Sin embargo, este lunes la fiscalía capitalina informó que, tras pruebas periciales, se confirmó que ambos fueron localizados sin vida desde el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico trabajan en coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @FiscaliaEdomex en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el Estado de México”, informó el Gabinete de Seguridad, en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó en la misma red social el asesinato de los jóvenes y criticó la política antidrogas, señalando que ha fortalecido a la mafia internacional y provocado más violencia contra la juventud en América Latina. (Iván Evair Saldaña y César Arellano/La Jornada).