Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Siguen en campaña como si el árbitro electoral estuviera pintado. Reparten tinacos y otras dádivas, asisten a graduaciones, arranques de ciclo escolar, organizan bingos, regalan sillas de ruedas y promesas… Lengua y demagogia. .

Pensamos que la calentura de Jorge “Tico” García y Juanjo Salazar, por la alcaldía de Victoria, sería pasajera. Nos equivocamos, manejan todo un tren operativo que incluye vehículos y personal, presupuesto abundante que ¿de dónde sale? No fiscaliza el Instituto Electoral.

Segunda calentura del señor García. Virtualmente tiene tres años en campaña, con la diferencia que esta vez no contratará panorámicos porque se le aparece el diablo con Morena. Es algo que prohibió el CEN.

Vaya que tiene capacidad económica. Hace año y medio puso a sus pies a los gerentes estatales del Verde Ecologista y Partido del Trabajo, Manuel Muñoz Cano y Arcenio Ortega Lozano, quienes el 14 de marzo del 2024 dieron “madruguete” y levantaron la mano a García como el “ganón” de la encuesta entre contendientes para ser candidato en Victoria.

El rumor fue que regaron billetes por todos lados, tanto que “salpicaron” al delegado de Morena en la entidad, Mario Llergo, quien se atrevió a hacer público el resultado de presuntas encuestas ¿cuánto recibió a cambio?.

La sospecha comenzó por la ausencia de representantes de Morena, partido líder, el dominante. Aquello era una farsa ¿quedarán en lo mismo?. Falta mucho para marzo del 2027 ¿volverá a comprar a los representantes partidistas?.

Para tumbarles el “arreglo”, Morena y sus jefes tuvieron que amenazar con deshacer la coalición en Victoria y postular en solitario candidato a alcalde. Aquellos se retiraron con la cola entre las patas dejando una percepción que habían recibido mucha plata.

No lo dice pero evidente que Jorge quiere ser postulado por Morena, en tanto Salazar por Movimiento Ciudadano como señalan las “pintas” por el Condado. Tratan de darse “baños de pueblo” en barrios y ejidos.

Primera vez en la historia reciente que los precandidatos “madrugan” tanto, casi los tres años para tratar de colocarse en el ánimo ciudadano ¿se los permitirá el árbitro? ¿nadie de la esquina del Poder les llama la atención?.

Hablando del IETAM, dio por concluido el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. El mensaje fue del consejero presidente Guadalupe Ramos Charre, lo mejorcito que ha tenido el organismo en los 30 años de historia. Sobrio, centrado, nunca se ha puesto los guantes con Palacio. Se maneja institucional.

Aprobaron el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026 (la última palabra la dice el Congreso del Estado) que ascenderá a 419.1 millones de pesos en tres renglones: Gasto base, organización electoral y financiamiento público a partidos.

Esto último llama la atención porque los partidos son un barril sin fondo, dinero tirado a la basura cuando Tamaulipas lo puede utilizar en renglones prioritarios de desarrollo social.

Para darnos una idea de la sangría que representan, digamos que el subsidio es por 224.2 millones, poco más de once de lo que ejercen en 2025.

Resumiendo: 54 centavos de cada peso del presupuesto del IETAM, va de regalo a los partidos. De 2020 a 2026 el subsidio habrá aumentado 72 millones de pesos, de 152 a 224.

Si queremos ampliar la opinión del tamaño del monto que se dilapida, debemos decir que, para este 2025, tienen más presupuesto que varias secretarías del gabinete estatal.

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dispone de 145 millones; Trabajo y Previsión Social 217; Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura 208 millones; Contraloría 214 y Turismo 99 millones anuales.

Suena mal que al Verde Ecologista le paguen 17 millones anuales por 15 mil votos que “cosechó” en la última elección, o los 18 del Partido del Trabajo por un poquito más.

Con seguridad para el 2026 viene la reforma electoral que rasurará las prerrogativas. Ni el IETAM tienen asegurada su permanencia.

En asuntos universitarios, el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo actividades en Nuevo Laredo donde encabezó la ceremonia cívica de honores y entrega de nueva techumbre a la facultad de Comercio, Administración y Ciencias, en beneficio de 2,800 estudiantes.

El mismo lunes la Universidad abrió convocatoria para ingresar al Programa de Bachillerato Virtual aprobado recientemente por la Asamblea Universitaria, dirigido a mayores de 18 años que no han concluido sus estudios. La duración es de dos años en modalidad cuatrimestral.

Y llegó la hora. El martes a las 12:00 horas en el Polifórum, rendirán protesta ante los diputados los nuevos magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado. Algo inédito en la historia de Tamaulipas.

Tomarán la palabra tres personas: El líder del Congreso, Humberto Prieto Herrera; la presidenta electa del Poder Judicial, Tania Contreras, y el Gobernador Américo Villarreal. Consummatum est.

A pesar de los golpes y sombrerazos de la oposición, que quiso descarrilar la elección y la designación de Contreras López, se consagra como la segunda titular del Poder Judicial y la primera por elección.