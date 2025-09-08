Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Domingo 7. Justo a las 11 de la mañana, cuando aún faltaban tres horas para la anunciada llegada a las 2 dela tarde de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Poliforum «Dr. Rodolfo Torre», llegué en mi carro al estacionamiento de la unidad gubernamental.

Aquello era una romería de gente. Ya muchos, ¿unos 250? sonrientes y ordenados ya hacen fila, «cola», para ingresar del referido Poliforum. Otros 300 están ya en el lugar pero no están haciendo fila. Un buen de ellos -mujeres y hombres- visten ropa color magenta, color guindo, con el que todos identificamos al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Destaca una jovencita que lleva una foto a colores -de unos 40 centímenteros por 90 centímetros- de la Dra. Claudia Sheinbaum, luciendo la banda presidencial.

Pegados al estacionamiento, justo frente a la entrada del Poliforum, hay nueve puestos que venden aguas frascas, frutas rebanadas. Destacan dos letreros escritos a mano. Uno dice «Tortas $25», y un segundo letrero dice «Se vende Zacahuil».

En la izquierda frontal del Poliforum cuatro veinteañeros atisban y charlan entre ellos, luciendo el uniforme de la Guardia Nacional.

Ahí, junto a los puestos de tortas, bolsas de papitas y vasos de aguas frescas, dos personas, con su mercancía en el piso, en el suelo, ofertan sus artículos del partido en el poder, MORENA. Son gorras, camisetas, chalecos color guinda. Es obvio que a estos oferentes, ¿o empleados de MORENA? no les alcanzó para unas mesas donde ofertar estos productos que identifican al ahora partido en el poder. Claramente MORENA es gobierno en México, en Tamaulipas y en Ciudad Victoria. ¿Qué no?

Sigue llegando gente a la parte frontal del Poliforum. Un buen porta ropa color magenta y otro má alto número viste ropa color blanca.

Justo en el lugar, esta mañana de día domingo, de día de descanso laboral, vemos camnar a un veintiañero que luce una camisa bordadas las letras «Secretaria de Finazas» y bordado el escudo de Tamaulipas.

Minutos antes, al llegar a las inmediaciones de esta Unidad Gubernamental, bajo el semáforo recién reparado del Bulevar «Praxedis Balboa» esta debidamente estacionada la patrulla 76 de Transito Cd. Victoria, con el parabrisas no estrellado… lo que sigue. En contraste bajo el monumento al «Águila» del Bicentenario y en la llamada «área verde» se encuentra estacionada una lujosa camionetona de «Transito Estatal».

Justo enfrente de la entrada al Recinto Ferial hay un bachezote de cuidado. En la banqueta del Recinto un grupo de unas 25 personas permanece en el sitio. Faltan tres horas de la llegada de la primera mujer presidenta de México, Dra. Sheinbaum, al Poliforum.

Luego, ya en su Informe de trabajo, la Presidenta Sheinbaum, al hablar del segundo acueducto dijo: «Me contaba Américo que su padre, que ha sido uno de los mejores gobernadores de Tamaulipas, hizo el primer Acueducto. Pero Américo ya le está ganando, la verdad, a su propio padre como el mejor gobernador de Tamaulipas»

FORTALECE LA UAT DESARROLLO ENERGETICO

Pues ahí tienen que en el marco del Encuentro Nacional Biocombustibles y sus mezclas 2025, que se realizó en el Campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado firmó un convenio con la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez, lo que va a permitir a estudiantes y maestros colaborar en proyectos de innovación en materia energética.

En su intervención al micrófono el rector Dámaso Anaya expresó que la firma de estos acuerdos tiene como meta principalmente, buscar mejores oportunidades para los estudiantes, dotándolos de experiencias que puedan contribuir con su desarrollo profesional.

El rector Dámaso Anaya dijo que la Universidad trabaja desde la academia, la ciencia y la tecnología para ser un referente en el crecimiento social y económico de las diferentes regiones del estado de Tamaulipas.

NOS VEMOS.

[email protected]