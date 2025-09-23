Por Agencias

Cortázar, Guanajuato.- Cuatro policías del gobierno municipal de Cortázar, Guanajuato, emanado de Movimiento Ciudadano, fueron arrestados por la desaparición forzada de cinco personas, quienes presuntamente fueron entregadas a un grupo criminal.

De las cinco víctimas, tres fueron rescatadas con vida y las otras dos aún son buscadas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los policías arrestados y vinculados a proceso penal son José María, Hugo Rafael, Arturo y Juan Miguel, ventiló la Fiscalía. El Ministerio Público fincó cargos por desaparición forzada de personas agravada, desaparición forzada y desaparición forzada en grado de tentativa.

“Los hechos se registraron la madrugada del 7 de septiembre de este año, cuando las víctimas fueron interceptadas en la carretera libre Salvatierra–Cortázar por patrullas municipales, cuyos tripulantes los retuvieron sin causa alguna hasta que llegó una camioneta con hombres armados”, narró.

Agregó que los policías entregaron a las víctimas a los hombres armados, fueron subidas a una camioneta y se las llevaron a un cerro.

“Luego de acreditarse que los acusados entregaron a las víctimas a un grupo criminal, el juez determinó que fueran procesados y encarcelados durante el tiempo que dure el proceso, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria”, mencionó la FGE.

Las líneas de investigación están orientadas para localizar a las dos víctimas restantes y para arrestar a los “responsables de este atroz hecho”, concluyó. (Carlos García/La Jornada).