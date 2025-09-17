Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En línea con la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) fortalece la seguridad patrimonial de miles de familias que, durante años, vivieron con la incertidumbre de no contar con documentos que avalaran sus hogares.

“Hoy, gracias al respaldo de este gobierno humanista, más familias gozan de la tranquilidad de tener una escritura que les da certeza, permite crecer su patrimonio y heredar con confianza a sus hijos”, expresó el director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú.

El funcionario destacó que entre los principales logros de la actual administración se encuentra la regularización de 876 colonias y asentamientos consolidados, que antes carecían de orden, legalidad y seguridad patrimonial. Este avance responde al compromiso del Gobierno del Estado por dar paz y prosperidad a cada rincón de Tamaulipas.

Señaló que durante décadas, muchas colonias en distintas ciudades crecieron sin planeación ni respaldo jurídico, dejando a miles de familias en una situación de vulnerabilidad. Hoy el ITAVU trabaja para revertir esa realidad, otorgando legitimidad a la propiedad y abriendo paso a mejores servicios públicos, infraestructura y desarrollo social.

Por último indicó que la regularización no solo entrega escrituras; también representa estabilidad, confianza y una nueva etapa de bienestar para las familias tamaulipecas y subrayó que con acciones firmes, el Gobierno del Estado reafirma que en Tamaulipas la transformación se vive en cada hogar, construyendo un futuro con seguridad y esperanza.