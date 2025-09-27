Por Blanca Esthela Hernández D.

Altamira, Tamaulipas.- En el marco de las asambleas “Voces por la Igualdad y Contra las Violencias”, la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, visitó los municipios de Altamira y Ciudad Madero para dialogar con mujeres de la región y presentar las acciones del gobierno federal en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia.

Durante su participación, Hernández Mora destacó que esta gira nacional se realiza por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, a casi un año de asumir el cargo, creó la Secretaría de las Mujeres para convertir la agenda de género en un asunto de Estado.

“Crear esta secretaría es de gran relevancia porque significa que existe un compromiso real para transformar la vida de las mujeres. Que haya una secretaría de Estado dedicada a nosotras es un mensaje claro: hay voluntad política para lograr una igualdad sustantiva y erradicar todo tipo de violencia”, afirmó la funcionaria.

“Queremos convivir como iguales, ser tratadas con respeto y sin violencia. La violencia que ocurre en los hogares no debe normalizarse ni asumirse como algo que merecemos por ser mujeres”, expresó.

Hernández Mora explicó que las asambleas tienen el objetivo de escuchar a las mujeres de cada rincón del país y recoger propuestas para reforzar las políticas públicas en materia de igualdad, acceso a la justicia y prevención de la violencia.

“Estas asambleas son un ejercicio de diálogo abierto. Le estamos preguntando directamente a las mujeres que más se puede hacer y qué le proponen a la presidenta para acelerar este proceso”, añadió.

Durante el evento, también presentó la Cartilla de las Mujeres, un documento que reúne 15 derechos fundamentales que, señaló, deben conocer todas las mujeres -y también los hombres- para que puedan ser exigidos y respetados.

Por su parte, Marcia Benavides Villafranca, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, señaló que a través de estos espacios, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, se suma a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para construir diagnósticos e impulsar acciones ciudadanas con enfoque de género.

Destacó que la presencia de estas autoridades fortalece el compromiso de convertir las propuestas logradas en las asambleas en esfuerzos concretos que generen beneficios reales para las mujeres.

Finalmente, la directora general añadió que se dará seguimiento a las necesidades y participaciones surgidas en este ejercicio, para asegurar que las voces de las mujeres se traduzcan en resultados de impacto social.

Los eventos contaron con la participación de diversas autoridades que acompañaron y respaldaron el espacio, entre ellas la secretaria de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González; la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz; la diputada federal Blanca Narro Panameño; el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; el alcalde del municipio de Altamira, Armando Martínez Manríquez; las diputadas locales Cynthia Jaime Castillo, Úrsula Patricia Salazar Mojica y Lucero Deosdady Martínez López; así como la presidenta del Sistema DIF Madero, Dunia Marón Acuña, y la presidenta del Sistema DIF Altamira, Rosa Irma Luque.