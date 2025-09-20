Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido a la curva demográfica que está viviendo el país, varias escuelas de educación básica en la entidad, cuyos turnos vespertinos están cerrando, serán reconvertidas, indicó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Es un fenómeno a nivel nacional, y lo que viene entonces es la reconversión. Vamos a empezar a usar, en donde se vacíen los turnos vespertinos, esos espacios para servicio educativo de preparatoria”, expresó.

Dijo que este fenómeno se ha venido presentando en los últimos años, principalmente en planteles ubicados en el centro de las grandes ciudades, en donde la matrícula de los turnos vespertinos va a la baja o, en algunos casos, ya cerraron.

Señaló que los derechos laborales de las y los maestros tamaulipecos que trabajen en estos turnos están a salvo y que lo que se implementa es una reubicación para que continúen con su vocación docente. Mientras tanto, se contratará a nuevos docentes para los planteles que se reconvertirán en bachilleratos.

Reiteró que la reconversión de escuelas de educación básica a nivel bachillerato durante los turnos vespertinos es una de las estrategias de la Federación para optimizar los espacios y asegurarse de que todas y todos los jóvenes en edad de cursar su educación media superior lo hagan.

Apuntó que durante este 2025 la Telesecundaria María Guadalupe de la Fuente Zertuche, ubicada al norponiente de Nuevo Laredo, ya implementó esta reconversión, abriéndose el CEB 9/24, que en este ciclo escolar atiende a 100 estudiantes de bachillerato.

Destacó el compromiso que tiene el gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar una educación de calidad, inclusiva, humanista y transformadora para las y los jóvenes, que se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo para Tamaulipas.