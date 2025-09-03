Por Agencias

Tepetlixpa, Estado de México.- Dos personas perdieron la vida cuando la tarde de este martes se desplomó un helicóptero que realizaba sobrevuelo sobre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Protección Civil del Estado de México informó que de acuerdo a los primeros reportes la aeronave con matrícula XA QST de la empresa Heliamerica-México cayó en terrenos de cultivo del paraje Las Palmas.

El fuerte impacto desintegró la aeronave y los restos quedaron esparcidos en un área de difícil acceso para los cuerpos de emergencia.

La información que aún está por confirmarse indica que el helicóptero provenía de Iguala, Guerrero, y cuando entró a territorio mexiquense a la altura del municipio de Juchitepec empezó a fallar para desplomarse en Tepetlixpa, en los límites con Morelos.

Los cuerpos están en calidad de desconocidos y elementos federales resguardaron el perímetro para permitir los peritajes. (René Ramón/La Jornada).