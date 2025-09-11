Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Conocida la sentencia en contra de Mario “N”, ex secretario de Educación de Cabeza de Vaca, dictada por la jueza Martha Patricia Rodríguez, concebimos los años de cárcel a que pueden ser condenados otros colaboradores del panismo.

Si el daño patrimonial fue por 8.2 melones de pesos y la sentencia de 19 añitos a la sombra (228 meses), es de entender lo que le espera a otro de los apóstoles de Don Francisco, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa.

El ex secretario de Administración se “bañó” -él solito- con hasta 125 melones en contratos irregulares, aparte de la demanda por escamotear a la UAT 500 millones en complicidad con el ex Rector Guillermo Mendoza.

El pupilo de Educación prorrateó dos años por cada millón distraídos ¿cuántos le esperan a su compañero Salazar?. Si Pitágoras no se equivocó, algo así como 296 añitos -casi tres siglos- a la sombra de un penal. Nunca vería la libertad.

Ya podemos imaginar las perpetuas para Rómulo Garza Martínez, ex de Sedesol, acusado de la adjudicación irregular de 2.6 millones de despensas por 650 millones de pesillos. Se momificará en el penal.

La de Mario es la primera sentencia en contra de colaboradores de “cuadro chico” del ex. Nos da idea del racero con que serán medidos… Y no han llegado los juzgadores electos por voto popular.

Primera vez en la historia que varios apóstoles de un Gobernador son enviados a la sombra. Se dio el caso único de Pedro Hernández Carrizales, ex brazo derecho de Cavazos Lerma. Uno, solo uno.

Aquí van dos y… contando. Este 12 de septiembre se dará al señor Gómez la “audiencia de lectura y explicación de sentencia”, a las 15:00 horas. A partir de ahí a usar el uniforme reglamentario, a menos que le ayuden a huir del país.

Cinco vinculados a proceso o encarcelados: Rómulo Garza, Mario Gómez, Gilberto Estrella, Jesús Alberto Salazar, Elda Aurora Viñas, y siguen el caminito Gloria Molina y Yahleel Abdala ¿cuándo ellas?.

Aparte de cárcel deben reparar el daño causado, recibir una multa en UMAS y suspensión de sus derechos civiles y políticos.

En 1994 los periodistas nos “espantamos” cuando Manuel Cavazos Lerma mandó a la cárcel a Márquez Gatica, antiguo colaborador de Américo Villarreal Guerra. Creímos que lo habíamos visto todo y no era así.

Para terminar el ejercicio, si Gilberto Estrella Hernández (carpeta 2124/2023), ex secretario de Desarrollo Urbano, es acusado de un daño al erario por 4.7 millones de pesos ¿cuántos años de penal le tocan?.

¿Cuántos para la reynosense Elda Aurora Viñas Herrera? Desde Contraloría adjudicó ilegalmente 14 contratos por 8 millones de devaluados.

La Fiscalía y los jueces empiezan a generar confianza en que, ahora sí, se hará justicia para con los pillastres. Pero faltan.

Nadie le ha escarbado al “negocito” de Obras Públicas, a cargo de Cecilia del Alto López, donde la versión pública dice que se cocinaron los más grandes peculados del cabecismo. La señorita ejerció los seis años sin que nadie la tocara.

Es ahí donde los constructores decían a voz en cuello que, para alcanzar un contrato, primero tenían que “mocharse” con “el 30”, depositarlo en una cuenta de banco y sentarse a esperar la asignación.

Hay tela de donde cortar. Vuelven a salir contratos para la empresa Marvi Promotora de Bienes Raíces, según propiedad del ex Auditor Superior, Jorge Espino Ascanio.

Contratos para las estaciones seguras que se construyeron con un préstamo del gobierno con la iniciativa privada, que la 4T deshizo con el visto bueno del Congreso del Estado. Salieron a relucir empresas como RT Hogares, Construcciones y Mantenimiento Roca, Maytrack y otras.

El Gobernador Américo Villarreal se hallaba en Tampico, donde inauguró el miércoles el evento internacional “México Foro Carbón”, acompañado del Subsecretario de Desarrollo Sostenible, José Luis Samaniego, y del Ministro Consejero de la Unión Europea, Javier Arribas Quintana.

Américo destacó que Tamaulipas, como principal productor nacional de energía, tiene el compromiso de ser punta de lanza en políticas y acciones que mitiguen la contaminación. Y lo hace, es la segunda entidad en generar energía eólica con proyecciones de colocarse en primer lugar.

Tan “sobrados” andamos, que aquí se generan 8,400 mega watts al año y consumimos en el estado alrededor de 3,500, lo que da una idea de la aportación al desarrollo de otras regiones.

Volviendo con el blindaje panista que dejaron en el Tribunal de Justicia Administrativa, por fin “doblaron las manos”, echaron reversa. Este diez de septiembre designaron como presidente al magistrado Lázaro José Lara Balderas, recién nombrado con el voto guindo del Congreso del Estado.

El 15 de julio de 2025, en un “madruguete”, impusieron por dos años a Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ex alcalde panista de Valle Hermoso. La reversa fue inusitada ¿algo que ver con las cuentas públicas de aquel municipio?.

Aldape renunció “en decisión de carácter estrictamente personal”, solo a la presidencia, no a la magistratura ¿vio cerca la lumbre? Veremos. Nadie se va por voluntad.