Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya pasaron tres años (22 septiembre 2022) desde que la Sala Superior del TRIFE avaló el triunfo contundente de Américo Villarreal Anaya con diferencia de 90 mil votos sobre su más cercano competidor.

Ganó por una diferencia superior al 6 por ciento a pesar de la elección de estado dirigida desde el Gobierno de Tamaulipas, que desplegó el operativo de compra de votos jamás imaginado: 500 pesos por cráneo.

Un cálculo conservador arroja que compraron 200 mil votos, pero les faltaron otros cien mil en que los “ingenieros” operadores se clavaron la lana.

Como no pudieron ganar en las urnas, los cabecistas querían anular la elección vía judicialización utilizado varias rutas: Violación de la cadena de custodia de las urnas, vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad (de funcionarios públicos), intervención del crimen organizado y violencia generalizada.

Soñaban con seguir saqueando a dos manos el erario estatal, como lo hicieron en el sexenio.

Solo un pero: No contaban con evidencia de sus decires. Las “pruebas” que presentaron son la misma letanía que tres años después divulgan, recortes de la revista Proceso, de Latinus (entrevista con Córdova), Eje Central, las columnas de Héctor de Mauleón en El Universal, digital AM, Código Magenta, Radio Fórmula y Azucenas Uresti, que desde el mismo Palacio ordenaban publicar.

Habían dejado de ser periodistas para convertirse en actores políticos al servicio de la derecha recalcitrante y los enemigos de López Obrador.

Días aciagos para los tamaulipecos. Represiones y persecuciones a la orden del día a cargo del “grupo de élite” de la Secretaría de Seguridad Pública. El Fiscal Irving Barrios armaba expedientes y empapelaba gente a pedido. Las órdenes de aprehensión las obsequiaba desde el Tribunal el “carnalito” David Cerda, ex secretario de la Oficina del Gobernador.

Histórico el expediente SUP-JRC-101/2022 que acumuló 342 páginas, en que el PAN presentó como pruebas de sus agravios puros “copy page”.

Una de las conclusiones de los magistrados: Sostener que a partir de los indicios existentes se puede inferir que Morena y su candidato tuvieron o mantienen una vinculación con el crimen organizado, constituye una arbitraria e infundada, al no soportarse racionalmente en las premisas probatorias.

Pues bien, la ciudadanía no se equivocó en correr de Palacio al PAN.

Américo Villarreal Anaya va para convertirse en uno de los mejores Gobernadores de Tamaulipas por su eficiencia, humanismo y combate a la corrupción e impunidad.

Devolvió las instituciones al pueblo, erosionadas y secuestradas por el efímero paso del PAN.

Un gobierno honesto, sin “moches” como el que hicieron su padre, también Américo, o el de Balboa, Treviño Zapata y antes Marte R. Gómez.

Reanudó vínculos y relaciones de colaboración con el Gobierno de la República, rotas por la administración de Cabeza de Vaca.

En ocasión de los tres primeros años de la administración, AVA presentó ante la comunidad estatal un informe al que denominó “Tres años de Memorias de una Transformación, a Mitad del Camino”, que evalúa avances y hace proyecciones de lo que está por venir.

Hay proyectos insignia a los que ha echado todos los kilos como el Puerto del Norte, en Matamoros, con lo cual Tamaulipas se convierte en la frontera marítima y terrestre más dinámica del país.

En seguridad pública los homicidios dolosos han caído en un 59 por ciento, secuestro en 86 y la extorsión en 21 por ciento. Registramos el índice más bajo de percepción de inseguridad desde 2011.

Se refirió a todos los renglones de la administración, al plan carretero, la autopista Mante Ocampo Tula que lleva un avance de casi el 90 por ciento, al viaducto elevado de Tampico, a la nueva supercarretera que conectará Tampico con Reynosa.

Para los capitalinos fue satisfactorio escuchar que finales del 2026 llegará el agua de la segunda línea del Acueducto Presa Vicente Guerrero a los hogares de ciudad Victoria.

Se refirió a la Presidenta Claudia Sheinbaum “que con gran patriotismo y una clara visión de los tiempos que nos ha tocado vivir, guía con serenidad, congruencia ideológica y capacidad política la marcha de la nación”.

Refrendó frases de su padre ex Gobernador Américo Villareal Guerra: Mi compromiso con Tamaulipas no tiene límites, todas las horas de mis días, todos los días de mi tiempo estarán dedicados al servicio y a engrandecerlo.

A Andrés Manuel López Obrador le mandó el reconocimiento de los tamaulipecos, como “el presidente humanista, político íntegro y tenaz que sentó las bases de la 4T”.

Estos primeros tres años coincidieron con el primer año de Sheinbaum como jefa de Palacio Nacional, a lo que en su mensaje, Américo se refirió a la nueva etapa de la transformación nacional, a quien refrendó todo el apoyo y orgullo de los tamaulipecos.

Hay algo que llamó la atención: A lo largo del mensaje nunca se refirió -ni entre líneas- a los emisarios del pasado que tanto daño le hicieron a la entidad, como en otras ocasiones. Con seguridad el tono cambiará en los siguientes tres años.