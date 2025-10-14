Por Agencias

Ciudad de México. David Cohen Sacal, quien fuera representante legal del ex presidente del Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez fue reportado por la Fiscalía General de Justicia como fallecido y posteriormente, aclaró que se encuentra en «estado muy grave».

En una tarjeta informativa la dependencia informó que el hombre de 45 años de edad habría fallecido de un disparo de arma de fuego en la cabeza, sin embargo, poco más de una hora más tarde rectificó dicha información.

El abogado fue atacado en avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores. En el lugar se aseguró una motocicleta y el arma que portaba el presunto agresor.

Por este hecho un joven de 18 años de edad fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio y se inició una carpeta de investigación. (Nayelli Ramírez/La Jornada).