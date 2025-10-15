Por Agencias

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Una fuerte explosión provocada por acumulación de gas natural sacudió la tranquilidad de la colonia Infonavit-Fundadores la mañana de este martes, dejando como saldo una mujer fallecida, cinco personas lesionadas -entre ellas un estudiante y un peatón-, además de seis viviendas colapsadas y cuantiosos daños materiales en un amplio perímetro.

El siniestro ocurrió en la vivienda marcada con el número 45 de la calle Joaquín Argüelles Sur, donde la acumulación de gas derivó en una explosión seguida de un incendio de gran magnitud. De inmediato, cuerpos de emergencia municipales y estatales acudieron al lugar para atender a las víctimas y controlar la situación.

En el domicilio siniestrado vivía María de Jesús, de 64 años, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 % de su cuerpo. Vecinos la trasladaron por sus propios medios al Hospital del IMSS, donde permanece internada en estado crítico.

En la vivienda contigua, número 43, se encontraba AniLu Aguilar Campos, quien sufrió quemaduras de tercer y cuarto grado en el 95 % de su cuerpo.

Fue rescatada entre las llamas por elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, pero horas después falleció en el Hospital General debido a la gravedad de sus lesiones. Al momento de la explosión, se encontraba sola en su hogar: su hija estaba en la escuela y su esposo en el trabajo.

En la casa número 47 resultaron heridos Fátima Gabriela Iglesias, de 25 años, y su esposo Héctor Daniel García, de 27. Su hijo, de seis años, ya se encontraba en clases y no resultó afectado. Otro lesionado es Rafael Flores, un peatón que pasaba por el lugar y fue alcanzado por la onda expansiva.

Todos los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad: IMSS, ISSSTE, Hospital General y Cruz Roja.

La explosión destruyó por completo las viviendas 45, 43 y 47 -dejando techos colapsados y muros en ruinas- y dañó al menos tres casas más. También rompió vidrios de automóviles y viviendas en un radio de dos cuadras a la redonda. Una camioneta estacionada frente a la casa siniestrada quedó completamente calcinada. (Carlos Figueroa/La Jornada).