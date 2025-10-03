Por Agencias

Ciudad de México.- El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar pidió no limitar el debate de la reforma electoral a “plurinominales sí o plurinominales no», sino ver el tema de manera integral, sobre todo para reducir los costos del aparato político-electoral.

Durante un seminario académico puso como ejemplo el gasto ordinario de los partidos políticos (para el año entrante de más de 7 mil millones de pesos) y consideró que este debería ser financiado por los propios militantes y no con recursos del erario.

Al inicio de su exposición mencionó además una iniciativa de su autoría para regular la Revocación de Mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum; propone adelantar el proceso y que esa consulta se haga de manera simultánea en la elección federal intermedia de 2027.

“De esta manera tendríamos una mayor participación (ciudadana) y una mayor claridad de lo que significa renovar o ratificar elementos”, señaló. También puso en la mesa la posibilidad de reducir las estructuras y «alcances» de los organismos y tribunales electorales.

El diputado participó en un encuentro convocado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por el ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien junto con algunos de sus colegas y ex colegas, tanto del órgano como de la UNAM, pugnan por cambios que eviten la “sobre representación“ en la Cámara de Diputados de un solo bloque partidista.

Impulsan además otras alternativas para incentivar la participación directa de la ciudadanía, como el referendo e incluso el voto obligatorio, pero sobre todo colocar candados para que el bloque mayoritario (integrado por Morena, Verde y Del Trabajo) no tengan mayoría calificada.

“Destruir la figura de los plurinominales es una manera intencionada de darse mayorías calificadas artificiales; castigar el voto de las oposiciones y asfixiar el pluralismo real de la sociedad mexicana”, dijo Ciro Murayama, ex consejero del INE, ahora de nuevo en su posición como investigar de la UNAM.

En principio, Ramírez Cuéllar advirtió que es un error “meter a todo México en una discusión limitada” de los legisladores de representación proporcional (plurinominales), pues el proyecto de la mandataria va mucho más allá de ello y, acorde con lo expuesto, el temario es más amplio e incluye la posibilidad de llevar a la Constitución la no relección en todos los niveles; terminar con el nepotismo electoral y erradicar el fuero. Además, ampliar los mecanismos de fiscalización de los tres niveles de gobierno y la rendición de cuentas.

Una propuesta que señaló el diputado morenista es cambiar el mecanismo actual de representación plurinominal por “listas abiertas” para que la ciudadanía elija candidatos dentro de cada opción y no de una lista cerrada controlada por cúpulas partidistas que limitan el poder del electorado.

“Hacia allá deberíamos encontrar las mejores soluciones y acuerdos; junto con ello está todo el tema del gasto. Aunque la democracia cuesta y los derechos deben ser financiados, México sigue siendo uno de los países del mundo con mayor costo en su financiamiento a los partidos. Soy partidario de que solamente la campaña electoral sea financiada; el gasto ordinario de los partidos no tiene razón de ser, los partidos deben ser financiados por sus propios integrantes”, señaló. (Fabiola Martínez/La Jornada).