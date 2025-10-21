Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobierno del Dr. Américo Villarreal ha enviado cuatro caravanas médicas a la zona note del vecino estado de Veracruz, en decidida solidaridad por las contingencias causadas por las intensas lluvias. Se respalda igualmente en tareas de fumigación preventiva contra el dengue, detalló el Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, secretario estatal de Salud.

Así, se enviaron médicos, enfermeras, medicamentos y equipos de exploración. La instrucción directa del gobernador Américo es que se trabaje en coordinación directa con otras instituciones para garantizar que los pacientes no queden sin atención.

GOBERNADOR AVA EN LA SEDE DEL 77 Batallón

En este inicio de semana tenemos que el Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya asistió como invitado de honor a la toma de posesión del General Newton Manuel Chávez Baños, como comandante interino de la 48 Zona Militar.

Durante la ceremonia celebrada la mañana de este lunes, en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, el general Juan José Gómez Ruiz, comandante de la 4ª Región Militar, dio cumplimiento a la orden de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y tomó la protesta al general Chávez Baños.

El nuevo comandante es originario de Tabasco, con licenciatura en Administración Militar, graduado como Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra, y cuenta con maestría en Administración Militar.

El General Chávez, bien preparado, cursó –además –maestría en Administración por la Universidad Mexicana y ha realizado diversos estudios y seminarios, tanto en México como en el extranjero.

GUSTAVO RIVERA, TRAYECTORIA Y CUMPLEAÑOS

El que esta semana está de cumpleaños es Gustavo Rivera Rodríguez, cuyo último cargo público en Victoria fue el de gerente de Comapa. Hijo del Lic. Rubén Rivera Sánchez, quien ocupó el cargo de rector de la UAT, y de la Sra. Colda Rodríguez de Rivera. Gustavo Rivera es abogado egresado de la UAT campus Victoria, donde también obtuvo maestría en Administración Pública.

Gustavo Rivera Rodríguez ostenta el «Record Guinness» de haber sido Gerente de Comapa Victoria en tres ocasiones, además de haber ocupado–como ningúin otro político más — en dos ocasiones, la responsabilidad de Secretario del Ayuntamiento. Lo fue en los trienios de los alcaldes C.P. Pascual Ruiz García y Arq. Álvaro Villanueva Perales.

FIRMAN CONVENIO PARA INGRESO A CARRERA JUDICIAL

Por los rumbos del Poder Judicial tamaulipeco se indica que se dan pasos firmes hacia una Justicia más cercana, transparente y comprometida con la formación de nuevas generaciones. Por ello se realizó la Firma del Convenio Marco de Colaboración para el ingreso a la Carrera Judicial, encabezada por la magistrada presidenta abogada Tania Gisela Contreras López, junto a la doctora Josefina Pérez Romo, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, y la magistrada Ludivina Aldape Garfias, presidenta del Tribunal de Disciplina.

¿Veremos en este mismo año 2025 avances en la impartición de justicia en Tamaulipas. NOS VEMOS

