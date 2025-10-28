Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Muy mediático el asunto del ex Gobernador Francisco “N”, en manos de la Nueva Corte para decidir si va a la cárcel o sigue disfrutando de sus millones en el lado gringo y sus ranchos ganaderos en Soto la Marina y Aldama.

Mediático cuando él mismo le mete ruido -vía distancia- en medios nacionales, pensando que los juzgadores se dejarán amedrentar o aceptarán algún billetillo de corrupción.

Nada tonto. No viene a México. Trata de victimizarse como perseguido político, algo muy lejos de realidad porque los expedientes datan de 2021. Ya duran cuatro años.

Es cuestión de tiempo para ir por él. El expediente 607/2025 está asignado a la ponencia de la ministra Lenia Batres.

Son dos órdenes de aprehensión según los expedientes 139/2021 y 51/2024 ¿qué puede pasar cuando se ratifiquen?. Emitir alerta roja y solicitar su captura vía Interpol con fines de extradición.

La doble nacionalidad -mexica y gringa- no impedirá o alargará más el juicio para traerlo a México. Puede solicitar purgar su condena en los Estados Unidos, algo difícil se le conceda.

En cuando se detenga en forma provisional, el gobierno mexicano, vía Relaciones Exteriores, tendrá 60 días para reunir papelería de extradición y presentarla ante el Departamento de Estado. Si no lo hace quedaría en libertad.

Si tiene juicios pendientes en el vecino país, primero deberá pagar allá y luego quedaría a disposición de México (parecido al tema de Tomás Yarrington).

El proceso puede durar años si el indiciado solicita recursos legales en los EE UU. Es el juicio para determinar si procede la extradición. El acusado tiene derecho a defenderse.

La captura puede atorarse si la Interpol no encuentra al fugitivo, si el gobierno mexicano no le señala pistas de la posible ubicación.

Sin embargo, la FGR tiene muy avanzado el camino para dar con él. Con la vigencia de órdenes de captura, se determinaron hasta 17 domicilios en México (incluyendo el rancho El Rincón, en Soto la Marina) y Estados Unidos en que se podría hallar escondido, según la Unidad de Inteligencia Financiera.

En Reynosa hicieron varios cateos. El 21 de marzo del 2021 la Policía Federal Ministerial hizo diligencia -era Gobernador con fuero- en un domicilio con características de casa habitación en que no hallaron gente.

Por esas fechas catearon la marisquería Los Jaibos, en que tampoco hallaron nada extraordinario.

El 29 de marzo allanaron casa en Ciudad Victoria, y tampoco. El 30 de abril visitaron otros inmuebles de Reynosa, pero solo reportaron “abandono y descuido”.

En diciembre del 2023 los federales catearon inmueble en Cabo San Lucas, Baja California, oficinas presuntamente de la Desarrolladora Cava de los hermanos Cabeza. El ex Gobernador se hallaba en los Estados Unidos desde finales de septiembre del 2022.

El 21 del mismo mes repitieron la historia en Reynosa, en domicilio señalado de Cava. Nada. No los iba a estar esperando.

Lo siguieron buscando con ganas de no encontrarlo. El 17 de febrero del 2024 la Fiscalía solicitó a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol el trámite de la ficha roja y alerta migratoria.

Las autoridades se movieron rápido. En caso de ratificación de las órdenes de aprehensión, el Gobierno de México lleva camino adelantado.

La ficha roja fue establecida el 6 de febrero de 2023 y alertas migratorias en el Instituto Nacional de Migración y la OCN Interpol Washington. Las dejaron en pausa cuando el Juez de cabecera le concedió amparo definitivo (que la Corte, a petición de la FGR, puede echar abajo en cuestión de meses).

¿Se les puede pelar? Hay riesgo muy alto. Para evitarlo, todo está en reactivar alertas y repetir los presuntos domicilios que tienen autoridades de ambos países. Son dos alertas porque tiene doble nacionalidad, aunque en ambas tiene fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1967.

Hay otros escenarios, como huir de los EE UU. Hay políticos corruptos que prefirieron Centroamérica o Europa. El ex Gobernador veracruzano Javier Duarte fue detenido en Guatemala. A Tomás Yarrington le echaron el guante en Italia.

Por lo pronto la ministra Batres no ha dictado acuerdos en el expediente 607 respecto al amparo 54/2024 que trata el tema de Francisco. Es cuestión de tiempo para llegar al proyecto y someterlo a pleno. Al venado se le acabó su carrera.

Tarde o temprano darán con él. Esto en lo federal. En fuero común vienen atrás órdenes de captura de las que pronto sabremos.

Por el rumbo del Congreso del Estado, los diputados que lidera Humberto Prieto Herrera y su equipo, se disponen a sesionar el miércoles 29 en el Centro de Convenciones de Tampico, en lo que es la legislatura itinerante y cercana al respetable.

En Tampico se hallaba el Rector Dámaso Anaya, presidiendo la apertura de la Feria del Libro UAT, acompañado del director de Educal, Fritz Glockner, y del titular de la ANUIES, Lis González Plascencia.