Por Redacción

Como parte de los trabajos coordinados para combatir delitos de alto impacto en Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) efectuaron varias acciones operativas en los municipios de Culiacán y Cosalá, donde se aseguró droga y sustancias químicas.

En la capital del estado, derivado de trabajos de inteligencia, se localizó un vehículo con 23 kilos con 211 mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína, 500 kilos y 130 litros de metanfetamina. El valor de la droga asegurada es de 246 millones de pesos.

También en Culiacán, los agentes de seguridad inhabilitaron un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina donde destruyeron un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico, dos destiladores, además de 3,400 litros y mil kilos de sustancias químicas, lo que representa una afectación a la delincuencia organizada por 473 millones de pesos.

Asimismo, en Cosalá, con tareas de investigación se ubicó un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, donde se aseguraron 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, con un valor estimado de 37 millones de pesos.

Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada para construir la paz en el estado de Sinaloa y brindar seguridad a su población.