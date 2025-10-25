Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que las autoridades atendieron un reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Carlos Joaquín Castillo Bretón con Ramón García Zurita, de la colonia Simón Torres de esta capital.

De acuerdo con un breve comunicado, la vocería indicó que, al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que se encontraba un masculino sin signos vitales.

Añadió que los primeros reportes señalan que testigos escucharon detonaciones y observaron una motocicleta en el área.

Por último refirió que elementos de seguridad mantienen recorridos y vigilancia en la zona donde se perpetró el crimen.