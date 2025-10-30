Por Agencias

Los Ángeles, California.- En una noche donde Trey Yesavage, se convirtió en el novato con más ponches en un Clásico de Otoño (12), los Azulejos de Toronto (3-2) vencieron 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles (2-3) en el quinto juego de la Serie Mundial y están a un triunfo de coronarse después de 32 años de espera.

Ante más de 50 mil espectadores en el Dodger Stadium, Toronto propinó a los campeones vigentes su segundo descalabro en casa y de paso celebró el récord de Yesavage, quien debutó en Grandes Ligas apenas en septiembre.

Desde la primera entrada, los Azulejos demostraron que querían irse al Rogers Centre con la ventaja. Así que, en su primer turno, Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr concretaron dos jonrones consecutivos para poner la pizarra 2-0 a favor de los visitantes.

Schneider, conectó su primer cuadrangular en playoffs en el primer lanzamiento de Blake Snell, mandando un batazo a una recta alta hacia la izquierda. Guerrero conectó un jonrón hacia el jardín izquierdo.

Los vuelacercas consecutivos al inicio de un partido de playoffs solo habían ocurrido una vez antes: Ray Durham y Scott Hatteberg, de los Atléticos de Oakland, conectaron contra Rick Reed, de Minnesota, en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2002.

Un bambinazo del puertorriqueño Kiké Hernández en la tercera entrada, despertó al Dodger Stadium, aunque el turno al bat de los locales terminó con chocolate para Shohei Ohtani.

Con el marcador 2-1 a favor de Azulejos, un elevado de sacrificio de Erine Clement al jardín central llevó a la registradora a Daulton Varsho para darle una rayita más a Toronto en el cuarto episodio (3-1).

Con un sólido contacto al jardín derecho, Ohtani estuvo cerca de conseguir un cuadrangular en el sexto inning; sin embargo, Addison Barger atrapó la pelota lanzándose de boca al césped para robarle un extrabase al bateador designado de los locales.

Las cosas no mejoraron para los campeones en la séptima entrada. Will Smith no logró controlar la cuarta bola mala (wild pitch) de Edgardo Henríquez y con ello entró la carrera desde tercera base de Addison Barger. Andrés Giménez anotó una rayita más para Azulejos y la ventaja aumentó a 5-1.

Yesavage se robó el show entonces. Con sus 12 abanicados, superó a Don Newcombe por la mayor cantidad de ponches para un novato en un partido de Serie Mundial. Newcombe abanicó a 11 en el Juego 1 del Clásico de Otoño de 1949, por los Dodgers de Brooklyn contra los Yankees.

Además, quedó a tres del récord para un novato en una presentación de postemporada, en manos del cubano Liván Hernández, autor de 15 en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por los Marlins contra los Bravos.

La sexta carrera para Toronto llegó en la octava entrada cuando Isiah Kiner-Falefa pegó un sencillo al jardín izquierdo para que Ernie Clement llegara a la registradora.

Ohtani podría lanzar desde el bullpen para los Dodgers en el juego 6. Aunque nunca se ha desempeñado en esa posición durante su carrera en las Grandes Ligas, realizó algunas apariciones en Japón con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, principalmente durante su temporada de novato en 2013.

“Cuando hablamos del Juego 6, todos están disponibles”, dijo el manager Dave Roberts antes del Juego 5. “Si puede jugar, si tiene sentido, ciertamente sería una opción”. (Agencias).