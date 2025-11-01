Por Agencias

Ciudad de México.- A través de su cuenta en la red social X, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que sostuvo una llamada con su homólogo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, con quien habló de las oportunidades de colaboración y mantener la cooperación entre ambos países.

En su tuit, escribió que “hablamos con el presidente de Brasil, @LulaOficial, sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración; acordamos continuar la cooperación entre nuestros países.

“También agradecí la pasada visita del vicepresidente Geraldo Alckmin a México”. (Agencias).