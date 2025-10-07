Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.-La presidenta estatal de Morena, Lupita Gómez, negó que el caso del huachicol fiscal haya sido politizado por la actual administración federal, y aseguró que las investigaciones en curso se están llevando conforme a la ley. “No se va a encubrir a nadie”, afirmó.

Durante una entrevista, Gómez fue cuestionada sobre si el escándalo que involucra a empresarios como Sergio Carmona podría salpicar a figuras de Morena a nivel nacional. Aunque evitó pronunciarse directamente sobre nombres, sostuvo que “si alguien comete un delito, sea del partido que sea, se tiene que castigar”.

“Definitivamente no se ha politizado por esta administración. Hay carpetas de investigación, hay personas detenidas, y si se judicializa, se tomará una decisión conforme a la ley”, dijo.

La dirigente morenista también respondió a señalamientos sobre posibles vínculos con legisladores federales, senadores y exfuncionarios cercanos a Carmona. “Hay muchos comentarios, muchas versiones, pero eso no quiere decir que sean ciertos. Todo debe salir de una investigación seria”, afirmó.

El empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado en noviembre de 2021, fue señalado como presunto operador de una red de huachicol fiscal que habría financiado campañas políticas en Tamaulipas y otros estados. Su nombre ha aparecido en investigaciones federales y reportajes periodísticos que vinculan a figuras de Morena con recursos de procedencia ilícita.

En días recientes, el diputado local Armando Zertuche reconoció públicamente que sí tuvo relación con Carmona, aunque la calificó como “meramente institucional”, como ya lo han hecho otros tamaulipecos antes, aunque otros permanecen emboscados.

Mientras las investigaciones siguen su curso, Morena Tamaulipas insiste en que no habrá encubrimientos.