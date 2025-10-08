Por Agencias/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que investiga los hechos ocurridos la noche de ayer lunes 6 de octubre sobre la carretera Ciudad Mante–Tampico, donde un enfrentamiento entre personal militar y civiles dejó un saldo de seis personas muertas y tres más heridas.

De acuerdo con el comunicado emitido por la IV Región Militar y la 48/a Zona Militar, el incidente se registró alrededor de las 20:00 horas, a la altura del kilómetro 71 de la mencionada vía, cuando una camioneta blanca intentó embestir a uno de los tres vehículos del convoy militar.

Al percibir una amenaza a su integridad, el personal castrense respondió al ataque con sus armas de cargo. En el lugar, cinco personas perdieron la vida y tres resultaron heridas, pero durante el trayecto al Hospital General “Carlos Canseco” de Tampico, uno de los lesionados murió, elevando a seis el número de víctimas mortales.

La Sedena indicó que los hechos fueron notificados de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia Militar inició sus propias diligencias dentro de su jurisdicción.

El comunicado también detalla que el personal militar involucrado fue relevado de sus funciones y se encuentra presentado ante la FGR en Tampico, en espera de las investigaciones correspondientes.

La institución castrense reafirmó su compromiso de actuar con estricto apego al Estado de Derecho y mantener una política de cero impunidad, colaborando con las autoridades civiles para el total esclarecimiento de los hechos. (Foto Expreso).