Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada local morenista, Judith Katalyna Méndez Cepeda, calificó de ejemplar el fallo del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) respecto de su denuncia por violencia política en razón de género contra el dirigente del Partido PVEM en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano.

“Espero que esta sanción incida en la eliminación de ese tipo de expresiones y en todas las acciones, que históricamente han lastimado e inhibido el desarrollo de las mujeres en la política y el sector público, así como para visibilizar el fenómeno y animar a quienes siguen siendo víctimas de ese delito a denunciarlo”, expresó la diputada al conocerse la sentencia.

En su sesión de este miércoles, el Consejo del IETAM en pleno determinó que al referirse a la legisladora local como “esa niña”, el dirigente del PVEM Manuel Muñoz Cano sí cometió el delito de violencia política contra la mujer en razón de género, aplicando una multa de 50 unidades de medida y actualización e inscribiéndolo en el padrón de sancionados que lo inhabilita para ocupar cargos públicos por ocho meses.

De acuerdo con un comunicado oficial del Congreso del Estado, para la promovente, el fallo de los consejeros electorales respondió a sus expectativas y confió en que con este tipo de actuaciones se siga avanzando en la lucha histórica de género, consolidando y ampliando los logros de los años recientes, así como dando paso a una nueva cultura de igualdad en derechos entre hombres y mujeres.