Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por tradición histórica, el Congreso de Tamaulipas ha sido semillero de candidatos a alcaldes. No será la excepción en el 2027.

No todos han ganado y regresan derrotados con la cola entre las patas. El pastor de la primera legislatura cabecista, Carlos García González, mordió el polvo en Matamoros frente a “La Borrega” López, de Morena. Se creyó necesario e insustituible.

Pasar por una legislatura no garantiza que hagan excelentes administraciones, caso de Gustavo Torres Salinas (2013-2016), entonces pastor de los diputados, quien registró uno de los gobiernos más desastrosos de Tampico. De milagro no fue a parar al botellón.

Un buen número se han ido a campaña y, al perder, retornan a cobrar las últimas quincenas y el “retiro”.

De todos los partidos pierden pisada, se engolosinan, como aquel profesor de segundaria en Victoria que, por milagro de la 4T y López Obrador llegó al Congreso. Pensó que podía ganar la presidencia capitalina, se registró y hasta demandó cuando se la negaron. Nunca debió dejar de dar sus clases.

Pues bien, la próxima semana la 66 legislatura comenzará una jornada itinerante de sesiones por territorio. Primero Tampico el 29 y 30 de octubre (miércoles y jueves), reunión de comisiones y sesión plenaria.

Antes visitaron Nuevo Laredo, en marzo, y en mayo Altamira para sesiones solemnes.

Hay quienes ven en esta dinámica aspiraciones del titular de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, uno de los más viables de Morena al ayuntamiento de Reynosa. Cuidadoso y discreto, ha sabido posicionarse y buscar la alineación de los astros para llevarse el premio.

Ha sido una constante hacer futurismo desde la dirigencia del Poder Legislativo. El neolaredense Ramiro Ramos Salinas (2013-2016) hizo precampaña desde las sesiones itinerantes. Pensó que podría ser candidato a Gobernador, por el PRI, en sustitución de Egidio Torre Cantú.

Perdió el tiro frente a Baltazar Hinojosa Ochoa, “dedeado” por Peña Nieto como candidato, a quien Egidio hizo perder en las urnas y ayudó a Francisco Cabeza de Vaca.

Prieto no se deja llevar por el canto de las sirenas. Hace gestión y tarea social en su tierra pero no se marea. No reparte tanques de gas ni afirma que quiere ser candidato. Al contrario, pondera el tema.

Cuando esta semana los reporteros le interrogaron si la itinerancia es futurismo para buscar la alcaldía fronteriza, respondió: “Yo no busco ser nada, estoy enfocado a mi trabajo como representante de la Junta de Gobierno”.

Y tiene razón, los sueños a veces se acarician en privado.

Si alguien de los diputados tiene los pies sobre la tierra es él. Cuando la prensa le preguntó si en su futuro veía la Secretaría General de Gobierno en lugar de Héctor Villegas, contestó lo mismo. Sabe que las cosas, si se dan, llegarán por su propio peso, eficiencia en la chamba y aprobación ciudadana.

Como dicen, trabajo callado mata grilla. Humberto ha empujado la chamba que le corresponde como titular del Poder Legislativo -emanado de Morena-, para aterrizar el proyecto de Américo Villarreal. En su oportunidad, sin hacer precampañas ni tanto ruido, podrá participar en la encuesta guinda y ser candidato.

Tiene competencia. Hace dos años sus colegas Marco Gallegos, Magaly Deandar y Zertuche Zuani armaron un bloque de mosqueteros que no llegó a feliz desenlace. Siguen en sus empeños.

Hay alcaldes ene ejercicio que pasaron por el Congreso: Carmen Lilia Canturosas, Nuevo Laredo; Alberto Ganados, Matamoros; Armando Martínez, Altamira.

Decíamos que no todos regresan felices y con trofeos de guerra. En 2024 el panista Carlos Fernández Altamirano fue a hacer el ridículo a Madero. Volvió por sus últimas quincenas.

Suerte igual para Luis “Cachorro” Cantú y Yahleel Abdala Carmona, panistas que jugaron por Reynosa y Nuevo Laredo.

Hoy, a como se ven las cosas, hay diputados que pueden aspirar con holgura a las presidencias: Isidro Vargas Fernández, Matamoros; Úrsula Salazar, Tampico; Francisco Niño, Tula; Marcelo Abundiz Ramírez, Altamira, más los que se acumulen.

Siguiendo con el Congreso, las bancadas de Morena y PT fijaron este jueves posicionamiento y apoyo a su compañera Katalyna Méndez, respecto a la resolución del IETAM que castigó con multa y 8 meses de inhabilitación al presidente estatal del Verde Ecologista, Manuel Muñoz Cano.

La resolución, dicen, “no es una interpretación partidista sino un fallo firme, legal y vinculante que impone sanciones concretas”. No es un juego pues.

Reiteraron que la participación de las mujeres “no puede estar sujeta a estigmas, burlas ni descalificaciones”, y menos del titular de partido.

Horas antes el CDE del Verde había emitido comunicado diciendo que en 2024 siglaron cuatro candidaturas a diputaciones locales, todas ellas mujeres. Olvidaron decir que, tras abusos y agresiones de Muñoz, la bancada ya no existe. Se fueron con Morena.

Como dicen: Pusieron al coyote a cuidar las gallinas.