Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Héctor David Palacios Regalado, estudiante del plantel CONALEP Reynosa, obtuvo el décimo lugar mundial en el prestigioso Microsoft Office Specialist (MOS) World Championship 2025, celebrado en Orlando, Florida, informó su director general, Fernando Arizpe Pedraza.

Explicó que la edición número 23 de este campeonato mundial reunió a 190 de los mejores estudiantes de entre 13 y 22 años, provenientes de más de 80 países, donde Héctor David compitió en la categoría de Excel (Office 2019), destacándose como el único representante mexicano en el Top 10 global.

Compartió que, durante la competencia final, los participantes debieron resolver un examen avanzado que ponía a prueba su dominio técnico y creatividad, diseñando materiales para Limbitless Solutions, una organización sin fines de lucro que fabrica prótesis biónicas. En este desafío, el estudiante tamaulipeco demostró su capacidad para aplicar sus conocimientos en proyectos con impacto social real.

Refirió que este triunfo también fue celebrado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes han impulsado políticas públicas para fortalecer la educación técnica en el estado y han reconocido el valor de las certificaciones internacionales como herramientas que transforman el futuro profesional de las y los jóvenes tamaulipecos.

Subrayó que la participación de Héctor David en este certamen, se da en el marco del impulso que CONALEP Tamaulipas ha dado a la obtención de certificaciones internacionales, como parte esencial de la formación de sus estudiantes, brindándoles herramientas concretas para competir en un entorno laboral cada vez más globalizado y digital.