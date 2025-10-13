Por Agencias

Caracas, Venezuela.- “Noventa por ciento de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona”, expresó el presidente venezolano, Nicolás Maduro al citar una encuesta durante un acto por el Día de la Resistencia Indígena.

Con esa frase, Maduro hizo alusión sin mencionarla por su nombre a María Corina Machado, la dirigente de la oposición que el viernes fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La Sayona, como suelen llamar los dirigentes del chavismo a Machado, hace referencia a una leyenda popular venezolana sobre un espíritu ambulante de una mujer de tez blanca, cabello negro y liso, que se aparece por los caminos en medio de la noche.

Es la primera alusión pública que hace el gobierno de Venezuela luego del anuncio del Nobel. La decisión de adjudicarle ese reconocimiento a Machado ha sido muy criticada en el país, toda vez que es conocida la postura de la dirigente en favor de una invasión militar extranjera a Venezuela. Machado se ha convertido en emblema del ala más conservadora y extremista de la derecha venezolana y en reiteradas ocasiones ha solicitado directamente a otros países, como Estados Unidos e Israel, que ejecuten una operación militar en territorio venezolano para sacar por la fuerza a Maduro del poder.

Maduro también dijo que tanto él como el chavismo quiere la paz, “pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad”. Con esto rechazó, una vez más, la amenaza bélica que sobre su país mantiene Estados Unidos, con un despliegue militar en el Caribe sur, frente a costas venezolanas. Reiteró, haciendo alusión tácita al premio conferido a Machado, que Venezuela tendrá paz, pero con pueblo digno, libre en las calles, trabajando, creando, avanzando.

“No la paz de los imperios, la paz de las ruinas de Gaza, no la paz de la miseria y del hambre, no la paz de la muerte y la sangre no, no la paz del dominio, no la paz de las colonias, no”, manifestó el mandatario venezolano.

El líder bolivariano ofreció otros datos salidos de estudios de opinión. Afirmó que noventa por ciento del pueblo venezolano repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Además, aseguró que “un ochenta por ciento está dispuesto a combatir por su patria”.

Venezuela tiene dos meses en alerta a partir de una inusual movilización militar estadunidense en aguas caribeñas, que incluye al menos ocho buques destructores, una decena de aviones de combate F-35, 10 mil tropas y hasta un submarino nuclear.

Este despliegue, que Washington afirma ambiguamente que es para “combatir el narcotráfico” mientras acusa a Maduro y al gobierno de Venezuela de ser responsables del mismo, ha sido públicamente apoyado y celebrado por María Machado, quien irónicamente es la depositaria del Premio Nobel de la Paz 2025. (Ángel González/Enviado de La Jornada).