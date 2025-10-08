Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado local de Morena, Víctor Manuel García Fuentes lanzó una advertencia contundente sobre el impacto persistente de la tuberculosis en el estado, especialmente en zonas como Tampico, Reynosa y Matamoros, donde la enfermedad se ha vinculado con factores como la migración, el hacinamiento y la pobreza.

El legislador, presidente de la comisión de Salud en el Congreso, recordó el cierre de una escuela primaria en Tampico debido a un brote de tuberculosis, subrayando que “la tuberculosis existe y tiene un índice de morbilidad muy importante”.

Enfatizó que aunque algunos consideran que la enfermedad está controlada, “siempre ha sido una preocupación”, al igual que otros padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes y la hipertensión.

García Fuentes -quien fue jefe de la jurisdicción sanitaria en Matamoros- explicó que muchos casos provienen de personas migrantes que llegan desde Centroamérica, Sudamérica y el sur de México. “Los empezamos a tratar, pero de repente ya no los encontramos”, señaló, refiriéndose a la dificultad de dar seguimiento a los tratamientos cuando los pacientes cruzan la frontera.

Destacó la existencia de programas binacionales y el uso del Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES), mediante el cual enfermeros y promotores de salud visitan a los pacientes en sus hogares para asegurar que sigan el tratamiento. Sin embargo, reconoció que al cruzar hacia Estados Unidos el control se pierde, lo que ha llevado a la creación de clínicas especializadas en ese país para atender a pacientes sin temor a ser repatriados.

El diputado morenista hizo un llamado a los medios de comunicación para que actúen como promotores de salud, y a la ciudadanía para que atienda las indicaciones del sector salud. “El 80% de las acciones para prevenir cualquier problema de salud pública requieren de la participación social”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el caso de un joven en la colonia Revolución Verde, en Matamoros, que lleva más de seis meses tosiendo, ha perdido peso y ha expulsado esputo con sangre.

“Eso es tuberculosis”, sentenció.