Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado local de Morena, Alberto Moctezuma Castillo, presidente de la Comisión de Administración en el Congreso del Estado, lanzó un llamado urgente a los municipios de la entidad para que transparenten el uso de recursos públicos, especialmente en organismos como Comapa Mante, donde no se ha rendido cuentas en todo un año.

“Se hizo una primera reunión para formar el comité, luego una segunda para nombrar consejeros externos… pero la tercera reunión nunca llegó. Ya pasó un año y no ha habido nada de transparencia en cuentas ni se sabe en qué se está invirtiendo”, denunció.

El legislador contrastó la opacidad de Mante con la claridad de la de Comapa González, donde ha recibido cuadernillos detallados de ingresos y egresos, justificando cada gasto hasta el último centavo.

“En González me presentan todo: en tal colector se gastó tanto, en tal cuadra se metió drenaje y se gastó tanto. En Mante no sé nada. No hay números, no hay recursos visibles”, lamentó.

Moctezuma aclaró que no acusa corrupción, pero sí mala administración y falta de voluntad política.

Incluso la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, ha señalado inconsistencias en la rendición de cuentas de varios municipios.

“Los alcaldes no saben administrar o de plano no tienen interés por transparentar lo que se están haciendo. Piensan que uno como diputado les va a hacer ruido… pero el ruido lo tienen ellos”, afirmó.

El diputado recordó que si Tamaulipas presume un gobierno humanista y anticorrupción, la transparencia no puede ser opcional.

Los usuarios pagan sus recibos, pero no ven obra ni saben dónde se invierte el recurso.

“No estoy en contra de la presidenta ni del gerente de Comapa. Pero si estamos a favor de un gobierno que apuesta a la anticorrupción, pero hay que demostrarlo con hechos, no con discursos.