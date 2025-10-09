Por Agencias

Ciudad de México.- México enfrentará a uno de sus mayores rivales en competencias internacionales cuando dispute el sábado el pase a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile frente a una Argentina motivada y la cual retornó a unos cuartos de final después de 14 años.

Los argentinos se impusieron ayer por 4-0 a Nigeria y confirmaron su pase a los cuartos de final. Los albicelestes consiguieron la victoria con un doblete de Maher Carrizo (23 y 53), mientras que Alejo Sarco (2) y Mateo Silvetti (66) completaron el marcador.

Los tricolores, bajo el mando de Eduardo Arce, pretenden superar la hazaña lograda en la edición 2011 cuando alcanzaron las semifinales y consiguieron el tercer puesto del Mundial de la categoría. El plantel llega también con la encomienda de reivindicarse luego de que no clasificaron en 2023, además de que fueron eliminados en la fase de grupos en 2019.

Una de las últimas participaciones destacadas de los mexicanos en esta categoría fue en 2017 cuando alcanzaron los cuartos de final pero perdieron 1-0 frente a Inglaterra. En esta edición han sorprendido por sus buenas actuaciones, además de que para avanzar a los cuartos de final golearon 4-1 al anfitrión Chile.

Argentina camina por ahora invicta después de haber sido líder del grupo D para conseguir su boleto a los octavos de final, donde se impuso sin complicaciones frente a los nigerianos.

Si bien la Albiceleste se ha coronado en seis ocasiones en Mundiales Sub-20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), en las últimas ediciones ha sufrido pues no había podido avanzar a unos cuartos de final desde 2011 hasta ahora.

Colombia también avanzó a los cuartos de final al derrotar 3-1 a Sudáfrica y tendrán como siguiente rival a España que superó antes 1-0 a Ucrania. Así, los cafetaleros mantuvieron el buen paso que han mostrado en las últimas dos ediciones donde habían alcanzado esta instancia.

Joel Canchimbo abrió el marcador a los siete minutos, mientras que los sudafricanos aumentaron la cuenta al 51 con un penal Mfundo Vilkazi; sin embargo, Neiser Villarreal consiguió la victoria al recuperar la ventaja al 63 y sentenciar el juego al 90+6.

En una serie más cerrada que se fue a tiempos extra, Noruega avanzó a los cuartos de final al derrotar 1-0 a Paraguay, mientras que Francia también consiguió su pase al superar por mismo marcador en la prórroga a Japón.