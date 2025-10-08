Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que elementos de Protección Civil y Bomberos de ese municipio rescataron este mediodía el cuerpo de un hombre sin vida de las aguas del Río Bravo.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se registró a la altura de la calle Constanza García, de la colonia Independencia, donde personal especializado ingresó al cauce del río para recuperar el cuerpo.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la plataforma ubicada en el Puente Internacional Juárez –Lincoln, sitio donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Al sitio arribaron agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales para iniciar las labores de identificación y determinar las posibles causas del fallecimiento. Hasta el momento, el hombre no contaba con documentos que permitieran conocer su identidad.