Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con talento, disciplina y un firme espíritu competitivo, tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) pusieron en alto el nombre de la casa de estudios al posicionarse en el medallero del Campeonato Nacional Universitario de Esgrima, organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en Guadalajara, Jalisco.

La delegación de la UAT tuvo una sobresaliente participación en este encuentro deportivo, que reunió a los mejores esgrimistas del país, demostrando que la formación integral de la universidad se refleja también en los logros dentro del ámbito deportivo.

En una brillante actuación, Brandon Alan Romo Beltrán, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, se coronó campeón nacional al obtener la medalla de oro en la categoría Sable Individual Varonil, tras una serie de enfrentamientos que pusieron a prueba su técnica, reflejos y concentración.

Asimismo, su compañera Regina Azeneth Pedraza Lerma, también alumna de la UAM Reynosa Rodhe, alcanzó la medalla de plata en la categoría Sable Individual Femenil, demostrando gran precisión, estrategia y temple ante sus rivales.

Completando el podio para la UAT, Alejandra Yamile Badillo Varela, estudiante de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, obtuvo la medalla de bronce en la misma modalidad, reflejando esfuerzo, disciplina y una destacada preparación que la llevó a colocarse entre las mejores del país.

Con su esfuerzo y dedicación, estos jóvenes reflejan los valores de excelencia, perseverancia y orgullo que distinguen a la comunidad universitaria, poniendo en alto el nombre de la UAT en el ámbito nacional del deporte universitario.