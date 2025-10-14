Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Con el propósito de proteger a estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) plantel uno “Profesor Ramiro Espiricueta Reyna”, personal de la Guardia Estatal y Protección Civil de este municipio intervinieron en la evacuación de la comunidad estudiantil y cuerpo docente ante una explosión de una vivienda cercana de las instalaciones educativas.

La explosión, cuyas causas no se han dado a conocer, ocurrió la mañana de este martes en una casa-habitación contigua al COBAT.

Un aproximado de 700 estudiantes fueron evacuados y uno fue valorado por personal de Protección Civil debido a que sufrió lesiones leves en un brazo ya que se encontraba ceca de un ventanal de la escuela, el que se rompió por los efectos de la explosión en la vivienda.