Por Julián Javier H.

Tampico.- Por increíble que parezca, la relación Cabeza de Vaca-Villarreal no ha sido siempre de rivalidad, sino que también existe un periodo de alianza que involucra a Manuel Alberto Leal Villarreal, hijo de la alcaldesa morenista de Tampico y sobrino del gobernador Américo Villarreal.

Informes de la administración estatal 2016-2022 revelan que Manuel Alberto Leal Villarreal trabajó en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca de 2017 a 2021, es decir, que viene del cabecismo y no del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Más aún, de 2019 a 2021 sirvió directamente en la Oficina del gobernador panista a las órdenes de David Cerda Zúñiga, brazo derecho de García Cabeza de Vaca.

El hijo de la alcaldesa morenista Mónica Villarreal colaboró con en el equipo cabecista como jefe del Departamento de Información, su primer cargo mayor, en 2019.

Después, en el periodo de agosto de 2020 a abril de 2021, fue director de Prospectiva de la Oficina del Gobernador, en el cual se plantean estrategias políticas y de comunicación para el Ejecutivo Estatal.

Justamente, en ese tiempo, el régimen de García Cabeza de Vaca arreció sus ataques al proyecto del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación, y bloqueaba sus iniciativas.

En la oficina de David Cerda Zúñiga también colaboraron los cabecistas Julián Flores Rubio, Rafael Ocejo Castillo y Yoxany Natalie Rodríguez Arriaga, hoy funcionarios del gobierno morenista de Mónica Villarreal en Tampico.

En la administración panista, Manuel Alberto Leal Villarreal inició como auxiliar administrativo en 2017, pero subió cuando su papá, Mario Leal Rodríguez, fue designado director de los Colegios de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), desde el cual trabajó cerca de Cabeza de Vaca.

‘SOY EL MÁS CABECISTA QUE HAY’

El cabecismo de Manuel Alberto Leal murió el 21 de abril de 2021. Ese día cesaron a su papá como director del COBAT.

“Creo en el gobierno de Francisco: soy el más cabecista que hay”, dijo Mario Leal en rueda de prensa, el día de su despido. “Voy a seguir apoyando este proyecto que Francisco me dio la oportunidad de encabezar, y que lo hice y voy a seguir haciéndolo desde donde esté”.

Ese día, Leal Rodríguez acusó al equipo de David Cerda de inventar rumores sobre encuentros de él con Américo Villarreal y José Ramón Gómez, el “JR”, en el Senado.

Tras el cese de Mario Leal, su hijo, Manuel Alberto Leal, también perdió su puesto en la administración panista.

Sin embargo, en 2023, cambió de camiseta con apoyo de su mamá, Mónica Villarreal, y sin asistir jamás a una asamblea de Morena, obtuvo el cargo de delegado federal de la Profeco.

El caso de ex panistas o ex priistas encumbrados en el morenismo volvió a ser noticia tras el escándalo de José María Tapia Franco, defendido como candidato de la 4T a la alcaldía de Querétaro, pero tachado de corrupto como director de Protección Civil en el gobierno de Enrique Peña Nieto.