Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Movimiento Democrático Magisterial Nuevo Sindicalismo (MDNS) alzó la voz ante las recientes denuncias por presuntas irregularidades en el programa de becas SEP-SNTE, señalando que el manejo discrecional de estos apoyos ha sido una práctica histórica en beneficio de la cúpula sindical.

El vocero estatal del MDNS, el maestro Arnulfo Alonso Lima, cuestionó la falta de transparencia y propuso medidas concretas para evitar el uso político de los recursos públicos.

“Las becas SET-SNTE existen desde que tengo memoria y tradicionalmente se han manejado discrecionalmente, mayoritariamente en beneficio de amigos, parientes y partidarios de la cúpula en el poder de la Sección 30”, cuestionó.

Entre las propuestas del MDNS destacan que el Congreso y la Auditoría Superior del Estado realicen una investigación a fondo sobre el monto total asignado en cada ciclo escolar; establecer reglas claras sobre el número de hijos beneficiados por trabajador y el monto mensual por becado, según su nivel educativo; suspender el pago a más de dos becarios por trabajador y evitar montos desorbitados que excedan la norma, además de investigar y sancionar a quienes autorizaron los pagos indebidos, sean funcionarios estatales o sindicales.

“Es urgente vigilar que las solicitudes de beca no se distribuyan entre la camarilla de la dirigencia seccional en turno”, enfatizó.

La postura del MDNS se suma a otras voces críticas que han denunciado el uso político de los apoyos educativos, en un contexto donde la indignación social sigue creciendo por el mal uso de los recursos públicos.