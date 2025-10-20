Por Agencias

Ciudad de México.- Debido a las inundaciones por las lluvias extremas que azotaron varios puntos del país hace ya más de una semana, suman 76 personas fallecidas y 31 no localizadas, actualizó el gobierno federal en el micrositio en el que se da cuenta del estado que guarda la situación en las cinco entidades afectadas por los eventos.

Por estado, el reporte es el siguiente: en Hidalgo, 22 personas han perdido la vida hasta el momento y se reportan 12 desaparecidas; en Puebla es 19 y cinco, respectivamente; en Veracruz 34 muertos y 14 no localizados; en Querétaro hay un reporte de una persona que perdió la vida y no hay registro de desapariciones, en tanto que en San Luis Potosí no hay registros ni de muertos ni de no localizados.

Continúan afectados 28 municipios de Hidalgo, 23 de Puebla, ocho de Querétaro, 12 en San Luis Potosí y 38 en Veracruz.

Hasta ahora, en las zonas impactadas por las lluvias, que se suscitaron del 7 al 11 de octubre, aún siguen 329 caminos cerrados y se han logrado abrir 335.

En cuanto al restablecimiento del servicio eléctrico, se informó que en Hidalgo fueron 30 municipios los afectados, y se ha restablecido 95.63 por ciento del servicio; en Puebla 15 ayuntamientos con fallas eléctricas, con 98 por ciento que ya se ha solucionado.

Querétaro y San Luis Potosí reportan 100 por ciento de restablecimiento de la energía eléctrica, fueron afectados seis y 20 municipios; en tanto que en Veracruz se impactó a 60 municipios y se ha restituido el 99.52 por ciento del servicio. (La Jornada).